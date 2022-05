Dreierschlag schockt FC Barcelona: Olympique Lyon gewinnt Gigantinnen-Duell und Champions League

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben überraschend das Champions-League-Finale gegen Olympique Lyon verloren und ihre erste Saisonniederlage überhaupt erlitten. Der Vorjahressieger musste am Samstagabend in Turin eine 1:3 (0:3)-Niederlage gegen die groß aufspielenden Französinnen hinnehmen, die als Rekordsiegerinnen in der Königsklasse ihre Sammlung auf acht Titel ausbauten.

