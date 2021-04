Dreikampf um Titel in Spanien: Barcelona nutzt Patzer von Atlético und Real aus

Der Titelkampf um die spanische Meisterschaft ist wieder spannend. Tabellenführer Atlético Madrid musste am Sonntagabend einen Rückschlag hinnehmen und verlor bei Athletic Bilbao mit 1:2 (0:1). Der Treffer von Stefan Savic (77.) reichte nicht, um die Führung vor dem Stadtrivalen Real Madrid und dem FC Barcelona auszubauen. Alex Berenguer (8.) und Inigo Martinez (86.) sorgten für den Erfolg der Gastgeber.

Atlético hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Real und Barcelona. Die Katalanen können am Donnerstag mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den FC Granada sechs Spieltage vor Saisonende sogar Platz eins übernehmen. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen dank eines Doppelpacks des französischen Weltmeisters Antoine Griezmann mit 2:1 (2:1) beim FC Villarreal durch. Real Madrid, das gegen Betis Sevilla am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus gekommen war, behauptet nur dank des gewonnenen direkten Vergleichs noch den zweiten Platz vor Barça.