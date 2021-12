Dreimal "Sch..." im TV-Interview: Wolfsburger Frust nach der Pleite in Mainz

Immerhin kann man sagen, dass die Balance zwischen Offensive und Defensive beim VfL Wolfsburg diesmal in Ordnung war - denn es war auf beiden Seiten des Spielfelds schlecht. Das 0:3 der Niedersachsen am Samstag bei Mainz 05 markierte ausgerechnet vor dem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Lille (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) einen Saison-Tiefpunkt. Entsprechend bedient waren die Protagonisten - Josuha Guilavogui benutzte im ersten TV-Interview gleich dreimal in nur 31 Sekunden das "Sch..."-Wort! Anzeige "Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen", so der Franzose bei Sky. "Wir wussten, dass wir aus dem Bielefeld-Spiel hätten lernen müssen, der Trainer hat uns gut vorbereitet - und es ist wieder die gleiche Sch... Das ist sch..., was wir machen. Wir sind gekommen, um Punkte mitzunehmen. Und wenn wir unsere ersten Halbzeit angucken, das ist nicht genug. Ich weiß, wir haben keine Torchance gehabt. Ja, das ist sch..."

Noten und Einzelkritik zum Spiel des VfL Wolfsburg in Mainz Pavao Pervan: War nicht oft gefordert und spielte erneut ordentlich mit. Doch das 0:2 geht auf seine Kappe, der Schuss war verdeckt, er hätte ihn dennoch halten müssen. - Note: 4 ©

Auch VfL-Trainer Florian Kohfeldt war nach dem Schlusspfiff angefressen und fand ebenfalls deutliche Worte. "Wir haben momentan sehr große Wellentäler", sagte der Wolfsburg-Coach und meinte damit zu große Leistungsschwankungen in den vergangenen Wochen. "Das kann nicht unser Anspruch sein." Durch die Niederlage gegen Dortmund lese es sich so, als wenn die Mannschaf seit einigen Spielen in einem Tief wäre, "aber das würde ich nicht so sagen", betonte Kohfeldt. "Wir haben gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht, haben sie gefordert, waren die bessere Mannschaft, Heute war es von der Leistung wieder ganz anders." Daran müsse der VfL "arbeiten und wieder Konstanz reinbekommen".

Bereits nach vier Minuten waren die Wolfsburger in Mainz mit 0:2 hinten gewesen. So schnell wie in Mainz hatte der VfL Wolfsburg in seiner Bundesliga-Geschichte noch nie 0:2 zurückgelegen. Der alte "Rekord" war erst wenige Wochen alt - am siebten Spieltag führte Mönchengladbach in Wolfsburg nach sieben Minuten mit 2:0, gewann am Ende 3:1 gegen den noch von Mark van Bommel trainierten VfL. "Nach vier Minuten war ich schon sehr sauer", sagte Kohfeldt ehrlich. "Ich kann es mir nur schwer erklären. Dass wir das zweite Mal in eine englische Woche starten und ein Start in ein Liga-Spiel verschlafen, ist schwer erklärbar", so der VfL-Coach, der dabei an das 2:2 gegen Bielefeld vor zwei Wochen denkt, bei dem die Wolfsburger nach elf Minuten mit 0:1 hinten gelegen hatten. Dieser Schlafmützigkeit in der Anfangsphase "müssen wir auf den Grund gehen, das können wir uns nicht erlauben". Bezeichnend: Zur Pause wechselte Kohfeldt gleich dreimal aus, nach einer knappen Stunde gab es Wechsel Nummer 4. Maximilian Arnold, Jay Brooks, Ridle Baku und dann auch Dodi Lukebakio durften vor den anderen duschen. Vom NDR auf Mainz-Rückkehrer Baku angesprochen, begründete der VfL-Coach den Früh-Wechsel knapp: "Sportliche Gründe", die Antwort hätte bei den anderen Dreien wohl kaum anders geklungen. Baku selbst sagte wie fast alle anderen VfLer nichts - die Anfrage nach einem Statement wurde nach Angabe der ARD-Sportschau vom Verein abgelehnt.

Der VfL Wolfsburg in Mainz - Die Bilder Gedenkminute vor dem Spiel für Horst Eckel. ©

Auch für den FSV Mainz 05 war der schnelle Doppelschlag Rekord - erstmals trafen die 05er in der Klubgeschicht in den ersten vier Minuten eines Bundesliga-Spiels zweifach. Der letzte Klub, dem das gelang, war in der Bundesliga RB Leipzig - im November 2019 stand es gegen Paderborn ebenso schnell 2:0. Vor dem 0:1 waren weder Arnold noch Guilavogui und Brooks in die Zweikämpfe gekommen. "Wir verlieren aktuell entscheidende Eins-gegen-eins-Situationen in der Defensive", ärgert sich Kohfeldt. Aber auch nach vorn waren die Wolfsburger schlichtweg zu harmlos, aus dem Spiel heraus gab's keinen Torschuss. "Wir konnten die Wucht nicht entwickeln, in die Box zu spielen. Wir haben nicht viele Wege in die Tiefe gesucht - oder sie dann nicht angespielt", so Kohfeldt.



Lange Zeit zum Nachdenken haben Guilavogui und Co. nicht, denn schon am Mittwoch steht das entscheidende Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille an, das darüber entschiedet, ob der VfL in der Königsklasse überwintert oder nicht europäisch vertreten bleibt. "Dass schnell wieder spielen und uns ein Positiv-Erlebnis holen können, finde ich sehr gut", sagt Kohfeldt, es klang angesichts der Formkurve allerdings auch ein bisschen wie das berühmte Pfeifen im Walde. "Es ist ein schweres Spiel. Aber vielleicht ist es gerade unsere Chance, dass die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch ist", sagt der VfL-Coach. "Aber ich kann sagen, dass ich absolut brennen werde - und das auch auf die Mannschaft übertragen möchte, damit alle brennen." Wenn nicht, dürfte beim VfL reichlich Feuer unterm Dach sein.