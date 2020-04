Dreiste Diebe stehlen hochwertiges Rennrad von Felix Groß

Leipzig. Böse Überraschung für Felix Groß: Als Deutschlands schnellster Radsportler in der Bahn-Verfolgung am Dienstag zum Training aufbrechen wollte, stand die Kellertür daheim am westlichen Leipziger Stadtrand offen. Die schlechte Vorahnung des 21-Jährigen vom SC DHfK bestätigte sich prompt: Sein hochwertiges Trainingsrad, an dem er noch am Vorabend vor dem Schlafengehen geschraubt hatte, war über Nacht gestohlen worden. Außerdem entwendeten der oder die Diebe einen Helm und ein paar Radschuhe des Weltmeisterschaftsfünften vom Februar in Berlin.