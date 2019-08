Dreivierteltakt statt Ferienspaß - Leipziger Tänzer Tim Fleischer gönnt sich keine Pause

Leipzig. Während der Großteil seiner Altersgenossen durch den Sommer chillt, tanzt Tim Fleischer lieber im Dreivierteltakt durch die Ferien. Der 17-Jährige vom TC Rot-Weiß Leipzig begründet den Durchmarsch im Wiener-Walzer-Schritt so: „Ich will der Beste sein.“ Den Ehrgeiz XXL des jungen Mannes kennt Clubpräsident Sven Handschuh bestens. „Tim ist unser Tanzaholic. Das ist seine Entscheidung. Andere unserer Nachwuchsspitzenpaare schalten nach einer anstrengenden Saison einfach mal runter“, sagt Handschuh, dessen Sohn Roman (16) zur hoffnungsvollen Jugend des Vereins gehört. Drei Paare haben dabei Großes vor.

Tim Fleischer/Angelina Bar (14), Richard Barthel/Madalina Mindru (beide 16) sowie Roman Handschuh/Elina Görler (17) starten nächste Woche bei den German Open in Stuttgart, dann geht’s für die Nachwuchspaare weiter im Meisterschaftsrhythmus zum Sachsentitelkampf Mitte September in Coswig bei Dresden, um spätestens zum Heimspiel am 5. Oktober in der Kongreßhalle in Hochform zu sein. Der TC Rot-Weiß wurde vom Deutschen Tanzsportverband damit betraut, die nationale Meisterschaft auszurichten. Die lokalen Farben vertreten zudem Moritz Büttner/Emily Matthies vom TSZ Leipzig.

Verbandstrainer und Tanz-Institution Fred Jörgens traut vor allem Tim Fleischer und dessen Berliner Partnerin einen DM-Treppchenplatz zu. „Die beiden können das schaffen“, ist sich Jörgens sicher. Er arbeitet intensiv mit den Hoffnungsträgern ebenso wie den beiden anderen Rot-Weiß-Paaren beim schweißtreibenden Workshop im Vereinsdomizil Haferkornstraße. Dort wird es bis zum Sonntag wie im Bienenstock zugehen. Die Gäste des Sommercamps kommen aus ganz Deutschland. 60 Spitzenpaare lernen von den Besten, darunter den Profitänzern Michael Wenger, Vasily Kirin und Ekaterina Prozorova sowie den Spitzentrainern Kerstin Jörgens, Lasse Odegaard (Norwegen) und dem Bundesjugendtrainer Sven Traut.

Viele Wege führen nach Leipzig. Der von Angelina Bar von Berlin in die Messestadt und zum Gardemaß großen Tim Fleischer (1,86 m). Seit November 2017 schweben die beiden gemeinsam übers Parkett. Zuvor war der Gymnasiast mit Cynthia Gardellini aus Dresden in der Erfolgsspur (WM-Starter Junioren II B, DM-Vize). „Selten“, weiß Sven Handschuh, findet sich sich bei Paartrennungen ein neuer Partner in der gleichen Stadt. Beispielsweise tourt Richard Barthel regelmäßig zwischen Jessen bei Wittenberg und der Leipziger Adresse. Elina Görler wohnt in Zwickau. Tenor der Jugendlichen: Ohne die Eltern ginge gar nichts. Ebenso gehören Eleganz, Fleiß und Disziplin zu den Bausteinen einer Erfolgskarriere.

Tim Fleischer versuchte es in der Leichtathletik-AG, ehe ihn eine Mitschülerin zum Probetanz bat. „Er hat als kleiner Junge bei uns angefangen. Er war fleißig, hat aber sein Talent noch gut versteckt“, erinnerte sich Präsident Sven Handschuh beim Pressetermin im September 2017 an den Eröffnungsreigen. Jahre später, im Hier und Jetzt, ist ein Kölner Paar die goldene Konkurrenz der Rot-Weißen. Doch mit den eigenen Fans im Rücken ist vieles drin. „Die beiden wollen vorn mitmischen.“ Wenn sich das Herbstmärchen erfüllt und die Gastgeber jubeln, wäre das auch ein schöner Dank an die Stadt, die die Meisterschaft finanziell unterstützt. Rathaus-Chef Burkhard Jung hat die Schirmherrschaft übernommen und will höchstpersönlich vorbeischauen.

DM-Karten für den 5./6. Oktober (Jugend A/Junioren I und II) zu 20 Euro können unter folgendem LINK erworben werden.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!