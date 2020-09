Dresden-Fan widerspricht HSV-Profi Leistner nach Eklat: Ging nicht um die Familie

Kurz bevor der Ex-Dresdner Leistner nach dem 1:4 in der ersten Runde des DFB-Pokals zum TV-Interview dran war, habe der Fan in seine Richtung gerufen. Als Leistner dran war, hätten sich die Schmährufe auf die Hamburger Niederlage bezogen. „Um die Familie ging es mit keinem Wort“, sagte der namentlich nicht genannte Mann. Es seien die „üblichen Phrasen, die Fans nach so einem Spiel von sich geben“ gewesen.