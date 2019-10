Dresden-Marathon: Titelverteidiger Kosgei am Start

Dresden. In knapp zwei Wochen ist es wieder soweit, dann gehört die Innenstadt den Läuferinnen und Läufern. Bei der 21. Auflage des Dresden-Marathon erwartet Cheforganisator Peter Eckstein wieder rund 8000 Teilnehmer. Extra wegen der Herbstferien hat er den Termin diesmal um eine Woche nach hinten verschoben. Das zahlt sich aus, denn bisher verzeichnet er bereits knapp 5000 Anmeldungen. „Das sind rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Erfreulich, dass der Zuwachs im Marathon sogar 20,4 Prozent beträgt“, freut sich Eckstein.

Dabei sind noch gar nicht die Marathon-Staffeln berücksichtigt, die in diesem Jahr erstmals an den Start gehen werden. So werden sich vier Läufer oder Läuferinnen die Strecke teilen, aber jeder absolviert eine andere Distanz. Die Wechselpunkte liegen bei 16 km, 25 km und 37,2 km. „Am Ende sollen alle gemeinsam ins Ziel laufen“, erläutert der Chef-Organisator, der auch schon die Anmeldung einiger Top-Läufer vermelden kann.