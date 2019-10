Dresden-Marathon: Läufer erwartet mildes Herbstwetter

Diese Zahl wurde bereits bei den regulären Anmeldungen in diesem Jahr erreicht und Eckstein weiß: „Wir hatten bislang immer um die 1200 Nachmeldungen. Damit rechne ich auch diesmal, zumal die Wetterprognosen mit rund 18 Grad sehr positiv sind.“ Besonders erfreut ist Eckstein über den Zuwachs an Teilnehmern über die Marathon-Distanz und darüber, dass die Premiere der Marathon-Staffeln so gut angenommen wird. Für die 42,195 Kilometer haben sich bislang knapp 1300 Starterinnen und Starter eingetragen. Statt der erhofften 50 Staffeln haben sich 72 angemeldet. Dabei absolvieren die einzelnen Athleten unterschiedliche Strecken, denn die Wechselmarken liegen bei 16, 25 und 37 Kilometern. Bemerkenswert ist nicht zuletzt, wie viele ältere Laufenthusiasten einen der Kurse in Elbflorenz in Angriff nehmen wollen. Darunter ist zum Beispiel der 85-jährige Wilhelm Wehrmann aus Holzminden über 10 km oder der 83-jährige Dieter Arndt aus Berlin, der sogar im Halbmarathon startet.

Hochkarätiges Starterfeld

Zufrieden zeigt sich der Cheforganisator auch mit den Anmeldungen von Top-Athleten. So will Vorjahressieger Edwin Kosgei noch einmal versuchen, den Streckenrekord seines kenianischen Landsmannes Joseph Munywoki aus dem Jahr 2016 (2:10:21 Stunden) zu knacken. Im vergangenen Jahr fehlten Kosgei am Ende im Ziel ganze 48 Sekunden. Würde er diesmal eine neue Bestmarke aufstellen, könnte er immerhin 10 500 Euro mit nach Hause nehmen. Nach wie vor, so betont Peter Eckstein, liege in Dresden das Geld hinter der Ziellinie. Heißt: Es werden keine Antrittsgelder oder Reisekosten gezahlt. Doch auch der Vorjahreszweite Dickson Kurui (Kenia) will wieder ein Wörtchen mitreden. In der Startliste steht mit Marcel Krieghoff auch ein Mitglied der deutschen Berglauf-Nationalmannschaft. Der Thüringer gewann 2018 den Rennsteig-Marathon.