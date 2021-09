Dresden Monarchs Coach Däuber über den German Bowl: „Wir machen das Rennen“

Dresden. Es ist einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte: Die Dresden Monarchs haben sich am Sonntag mit ihrem höchsten Saisonsieg gegen die Potsdam Royals erstmals die Meisterschaft in der Nordstaffel der German Football League gesichert und gehen somit als Spitzenreiter in die Playoffs. Der SPORTBUZZER sprach mit Ulrich „Ulz“ Däuber, dem Headcoach der Dresdner Footballer, über seine Hauptrundenbilanz, das Erfolgsgeheimnis seines Teams und die bis zu drei bevorstehenden sportlichen Herausforderungen: Viertel- und Halbfinale sowie der German Bowl. Eines ist dabei klar: Von der Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft ist der 51-Jährige absolut überzeugt. Anzeige

SPORTBUZZER: Sie sind am Sonntag noch während des laufenden Spiels richtig nass geworden. War das die schönste Dusche seit langer Zeit für Sie? Ulrich Däuber: Ja, das ist eine große Ehre für einen Coach, wen ihn jemand aus seinem Team mit einem Wassereimer überschüttet. Das heißt ja irgendwo, die Spieler sind begeistert davon, was wir als Trainer machen. Mich hat das sehr gefreut, ich sehe das als Auszeichnung fürs Trainerteam.

Gegen Potsdam wurde „Ulz“ Däuber kurz vor Schluss mit einem Eimer Wasser geduscht. Der Cheftrainer nimmt es sportlich – und sogar als Auszeichnung. © Steffen Manig

Dem „Übeltäter“ droht also kein Straftraining … Ich habe gar nicht gesehen, wer es war. Die Spieler lenken einen ab und rennen dann auch schnell weg. Aber nein, das ist so völlig OK. Wenn wir das jetzt noch dreimal machen können, habe ich nichts dagegen.

Wie ordnen Sie nun mit etwas zeitlichem Abstand diesen sehr hohen 63:7-Sieg gegen die Potsdamer ein? Das war schon komisch, Potsdam ist ein sehr gutes Team. Auch wenn die Royals einige Verletzte hatten, waren noch genug starke Spieler auf dem Feld. Aber man hat gemerkt: Wenn ein Team unbedingten Siegeswillen hat, dann wird sowas schamlos ausgenutzt, wenn andere Teams nicht mit 100 Prozent antreten. Zudem haben wir unter Beweis gestellt, dass unsere Offense für alle Gegner ein sehr harter Brocken ist.

Beflügelt so ein großer Erfolg zum Hauptrundenabschluss Ihr Team? Ja, sehr! Mit so einer souveränen Leistung in die Playoffs zu gehen, bedeutet für uns nicht, gleich überheblich zu werden. Aber die Erwartungen sind da. Wir haben das ganze Jahr schon darüber gesprochen. Die Jungs sind heiß, vor allem vor heimischem Publikum.

Aber hätten Sie sich nicht gewünscht, dass Potsdam Ihr Team im Hinblick auf die Playoffs ein bisschen mehr gefordert hätte? Nein, das brauchen wir nicht. Wir hatten am Anfang des Jahres unseren Dämpfer, als wir gegen Köln verloren haben. Dann gab es das Heimspiel gegen Kiel, als unsere Defense nicht aufgetrumpft und 48 Punkte zugelassen hat. Das wissen alle noch. Wir sind alle realistisch, wie gut wir sein können. Das Positive an dem Spiel jetzt ist, dass wir als Trainer den Spielern sagen können: Die Erwartungen habt ihr selbst so hoch gesteckt, also dann erfüllt sie. So sehen das die Spieler auch.

Ärgern Sie sich im Nachhinein noch über diese Auftaktniederlage gegen Köln? Denn sonst hätten Sie wie Schwäbisch Hall im Süden eine lupenreine reguläre Runde mit zehn Siegen aus zehn Spielen vorzuweisen … Auf jeden Fall – das war blöd, dass wir das gemacht haben. Aber es hat uns eben auch gezeigt, dass man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt: Viel am Rest der Saison hat das gar nicht geändert. Denn wenn man dann mehr und mehr gewinnt, weiß man, dass man selbst die Zielscheibe der anderen Teams ist. Damit können wir mittlerweile gut umgehen.

Aufgrund der neun Siege in Serie haben die Monarchs den Staffelsieg der GFL Nord geholt. Wie viel bedeutet Ihnen dieser Pokal? Anzeige Ich freue mich riesig – vor allem für die Leute, die schon lange im Verein sind. Für sie endlich mal die Nordmeisterschaft zu gewinnen, ist einfach großartig. Auch für unsere Spieler und Fans ist das natürlich superwichtig. Das hat man gemerkt, als unsere Jungs mit dem Pokal gleich zu den Fans gegangen sind. Und für mich persönlich: Eine Meisterschaft zu gewinnen, ist nie leicht, egal wo man ist. Das heißt, wir arbeiten in die richtige Richtung.

Ist für Sie ein kleiner Wermutstropfen, dass die Nordmeisterschaft ausgerechnet in dieser ungewöhnlichen Saison mit ihrem speziellen Gruppenmodus zu Stande gekommen ist? Nein, das spielt keine Rolle. Für uns ist wichtig, dass wir im Norden gesehen haben, dass jedes Team jeden Gegner schlagen konnte. Es ist also eine starke und schwere Liga gewesen. Beispielsweise kann man nicht pauschal sagen, dass die Braunschweiger diese Saison schwach waren – bis auf ein, zwei Spiele vielleicht. Der Titel bedeutet genauso viel wie die Jahre zuvor.

Wie stolz macht Sie der Umstand, dass Ihr Team gleich im ersten Jahr nach diesem pandemiebedingten Totalausfall der Saison 2020 so stark zurückgekommen ist? Sehr! Das bezeugt, dass wir auch 2020 viel richtig gemacht und auch in den Jahren zuvor schon kontinuierlich gearbeitet haben. Natürlich haben wir einige ausländische Spieler dabei, die sich hier super integriert haben. Aber wir fangen mit einer Offense Line an, bei der so gut wie alle Positionen mit Dresdnern besetzt sind. In der Defense sind einige Leute dabei, die schon lange spielen, aber wir haben auch ganz junge Spieler. Es ist ein supertoller Mix. Als wir am Sonntagabend gefeiert haben, war zu sehen, dass es keine Grüppchen gibt. Das Team verliert zusammen, gewinnt zusammen und feiert zusammen. Das ist unser Erfolgsgeheimnis.

Nun stehen die Monarchs einmal mehr an dem berühmten Punkt, an dem es in die Playoffs geht und wo sie sich vornehmen, bis in den German Bowl vorzustoßen. Warum werden sie es in diesem Jahr noch besser machen als zuletzt? Weil die Konstellation diesmal anders ist. Sollten wir das Viertelfinale gewinnen, haben wir im Halbfinale Heimrecht. Wir müssen nicht fahren, sind zu Hause schwer zu schlagen. Als Tabellenerster bekommen wir natürlich auch vermeintlich schwächere Gegner. Und wir haben das nötige Selbstbewusstsein, um zu sagen: Das schaffen wir, da kommen wir hin. Und wenn wir dort sind, wollen wir auch gewinnen.

Apropos Konstellation: 2018 und 2019 war gegen die Schwäbisch Hall Unicorns jeweils im Halbfinale Endstation. Diesmal können Sie erst im German Bowl auf Ihren Heimatverein treffen – gut, dass Sie Ihrem Ex-Team so lange aus dem Weg gehen? Ja, klar. In Deutschland gibt es in Braunschweig und Schwäbisch Hall zwei Teams, die über die letzten Jahre ganz deutlich beherrschend waren. Nun haben wir Braunschweig zweimal geschlagen. Ich bin nicht traurig, dass Braunschweig kein drittes Mal kommt. Köln wird aber auch ein schwerer Gegner sein. Ich hätte natürlich nichts gegen ein Endspiel Schwäbisch Hall gegen Dresden, weil ich dann weiß, dass wir im Finale sind.

Für wie stark halten Sie die Unicorns in diesem Jahr? Sind sie aus Ihrer Sicht der Titelfavorit? Zum Favoritenkreis zählen für mich zwei, drei Teams, die ganz oben stehen können. Ob sie der größte Favorit sind, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich sehen es viele so. Falls wir gegen sie spielen sollten, kann das in beide Richtungen gehen.

Leider wissen Sie noch nicht mal, auf wen Ihre Mannschaft im Viertelfinale treffen wird … Das ist sehr schade, da gibt es verschiedene Konstellationen. Aber ich kann es leider nicht ändern, auch sich darüber aufzuregen, bringt nichts. Wir nehmen es jetzt so hin, beginnen am Donnerstag wieder mit unserem Training. Sobald wir es wissen, werden wir uns vorbereiten. Es geht aber hauptsächlich darum, dass wir keine Fehler machen – und nicht so viel um den Gegner.

Ihre Spielvorbereitung erschwert das also nicht so sehr? Nein, aber man will es natürlich wissen. Einige Teams können sich jetzt schon vorbereiten, einige noch nicht. Ob das fair ist, weiß ich nicht, aber darüber kommen wir hinweg.

Zumal Sie nach dem Spiel gegen Potsdam gesagt hatten, dass die Monarchs unabhängig vom nächsten Gegner das Viertelfinale gewinnen werden. Woher nehmen Sie eigentlich diese Zuversicht? Aus den letzten Partien. So wie wir gerade trainieren und spielen, erwarten wir, dass wir gewinnen. Wenn wir uns wieder wie gewohnt vorbereiten und gesund bleiben, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und konzentriert an die Sache rangehen, dann glaube ich nicht, dass wir im Viertelfinale verlieren werden.

Was können Sie während der Playoffs überhaupt noch gezielt trainieren? Wir haben jetzt schon so lange gemeinsam trainiert. Die Jungs wissen, wie sie miteinander spielen müssen. Wir können jetzt noch ein paar taktische Sachen machen. Wir sind, wer wir sind. Das muss gut genug sein. Wenn wir uns darauf verlassen, dann ist das auch gut genug.

Gegen Potsdam haben die Monarchs vor 2200 Fans gespielt, nun hätten Sie zweimal Heimrecht. Wie wichtig ist die Rolle der Fans in den Playoffs? Superwichtig. Für die Spieler und uns Coaches ist was Besonderes, wieder vor heimischem Publikum spielen zu können. Diese Atmosphäre ist einfach das, wovon der Football lebt, wovon der Sport lebt. Das ist auch das, was die Spieler wollen. Ich bin begeistert, was wir für Fans haben, aber auch davon, was wir der Stadt Dresden und ihrer Umgebung bieten können.