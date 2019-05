Dresden Monarchs ehren beim Spitzenspiel zwei Helden von 2002

Dresden. Es wird sicher wieder ein großes Spektakel, wenn am Sonnabend ab 17 Uhr (Kickoff 18 Uhr) die Bundesliga-Topteams der Dresden Monarchs und der Braunschweig Lions im Rudolf-Harbig-Stadion aufeinander treffen. Der Tabellendritte erwartet den Tabellenführer – beide Teams sind noch ungeschlagen, da ist Spannung garantiert. Am Rande der traditionsreichen Begegnung werden die Gastgeber aber auch an zwei Helden von einst erinnern, die großen Anteil am Erstliga-Aufstieg der Mannschaft im Jahr 2002 hatten: Ronny Freudenberg und Cliff Madison werden in die Hall of Fame der Monarchs aufgenommen. Beide werden persönlich anwesend sein.

„Ronny Freudenberg war der erste Nationalspieler aus Dresden“, bringt Präsident Sören Glöckner die Bedeutung des früheren Defensive Backs auf den Punkt. 2002 wurde der heute 40-Jährige erstmals in den Nationalkader berufen, da gehörte er bereits sechs Jahre dem Verein an. 1996 begann er in der Jugend, 1997 spielte er schon im Männerteam und überzeugte auch dort vor allem mit seiner Schnelligkeit. So wurde er im gleichen Jahr zum „Rookie Of The Year“ gewählt. Viele Punkte sicherte Freudenberg den Dresdnern als Kicker und Punter, war lange Zeit einer der stärksten Passverteidiger der Monarchs. Höhepunkte seiner bis 2010 reichenden Laufbahn waren neben dem Bundesliga-Aufstieg die Weltmeisterschaften 2003 und 2007, bei denen er mit dem Team Germany jeweils Bronze gewann.