Dresden Monarchs erwarten am 20. September polnisches Topteam

Dresden. Viele Mannschaftssportarten mussten im Frühjahr wegen der sich rasch ausbreitenden Corona-Epidemie ihre Saison beenden, doch noch härter traf es die in Deutschland normalerweise im Sommer ihren Punktspielbetrieb austragenden Footballer – ihre Saison fand gar nicht erst statt. Lange hofften auch die Dresden Monarchs wenigstens auf eine verkürzte Saison im Herbst, doch in der German Football League (GFL) fliegt das Ei dieses Jahr nicht mehr. So ganz ohne einen Wettkampf möchten die „Königlichen“ die von Corona verhagelte Spielzeit aber nicht beenden.

Gemeinsam mit dem sächsischen Football-Verband will man den Spielern, Cheerleadern und natürlich auch den Fans wenigstens etwas Kompensation für das Seuchenjahr bieten. Der Verband rief Sachsenligen ins Leben, die Monarchs wollen mit einem internationalen Vergleich für Aufmerksamkeit sorgen. Am 20. September (15 Uhr) werden die Panthers Wroclaw nach Dresden kommen. Die Mannschaft aus der polnischen Partnerstadt, dem ehemaligen Breslau, tritt im Steyer-Stadion gegen die Gastgeber an. Momentan sind bis zu 1000 Zuschauer in der altehrwürdigen Arena erlaubt.

Geschäftsführer Dreßler fragt in Polen an

Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler ist froh, dass sich die Möglichkeit zu diesem Spektakel auftat. „Nichts zu tun, ist keine Option“, erklärte er. Der findige Football-Funktionär sah sich in der Pflicht, der Monarchs-Familie etwas zu bieten: „Alle mussten 2020 in irgendeiner Art verzichten. Unsere Spieler und Cheerleader auf ihren Sport, die Fans auf ihre Spieltage, die Sponsoren auf die erhoffte Präsenz in den Medien und im Stadion. All dies können wir leider nicht ändern, aber wir können ein kleines Dankeschön für unsere Anhänger, Unterstützer, Sponsoren und natürlich auch Spieler, Trainer und Betreuer organisieren.“