Dresden Monarchs fertigen Potsdam Royals mit 38:7 ab

Dresden. In der German Football League bleibt der Kampf um die Play-off-Plätze weiter hochspannend – und die Dresden Monarchs haben nach wie vor gute Aussichten, das begehrte Heimrecht für die K.o.-Runde zu ergattern. Vor heimischem Publikum gelang der Truppe von Trainer Ulrich Däuber am Sonnabend ein überzeugender 38:7-Erfolg über die Potsdam Royals.

Monarchs-Chefcoach Däuber war hinterher im Großen und Ganzen zufrieden: „In der Verteidigung haben wir zwei, drei Drives von Potsdam nicht so schnell gestoppt, wie wir sie stoppen wollten, aber wir haben souverän gewonnen.“ Der Übungsleiter mahnt seine Pappenheimer jedoch vor Selbstzufriedenheit, die Revanche gegen die Braunschweiger (31:34 ging das Hinspiel in Dresden verloren) werde mit so einer Leistung nicht gelingen: „Wir müssen besser spielen, dürfen uns da keine drei Turnovers leisten. In der Verteidigung müssen wir souveräner sein.“