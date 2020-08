Dresden Monarchs frohlocken: Hygienekonzept für Football-Match genehmigt

Dresden. Am 20. September um 15 Uhr empfangen die Bundesliga-Footballer der Dresden Monarchs im Heinz-Steyer-Stadion den amtierenden polnischen Meister, die Panthers Wroclaw. In den vergangenen Wochen haben die Monarchs an einem Hygienekonzept gearbeitet, um ihren Fans den Besuch dieses Spiels zu ermöglichen. Das Dresdner Gesundheitsamt hat das Konzept am Freitag genehmigt und so dürfen bis zu 1570 Fans das einzige Spiel der Monarchs in diesem Jahr live im Stadion erleben.