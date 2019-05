Dresden Monarchs gespannt auf Kieler „Wundertüte“

Dresden. Am Sonnabend treffen die Dresden Monarchs im Kieler Kilia-Stadion (16 Uhr) auf die Kiel Baltic Hurricanes. Was genau die Königlichen im hohen Norden erwartet, ist nur schwer zu sagen. Ohne Testspiel und mit einer spielfreien Woche in die Saison gestartet, kann das Team von Cheftrainer Timo Zorn aktuell getrost als „kleine Wundertüte“ bezeichnet werden. Mit einem neuen amerikanischen Quarterback und vielen talentierten Spielern an dessen Seite sind die Wirbelstürme nur schwer zu auszurechnen.