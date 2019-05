Dresden Monarchs gewinnen bei den Cologne Crocodiles 17:0

Köln. Drei Spiele, drei Siege – der Start in die Saison 2019 könnte für die Dresden Monarchs nicht besser sein. Bei den Cologne Crocodiles gewannen die Männer von Trainer Ulrich Däuber am Sonnabend mit 17:0. Es war ein hartes Stück Arbeit, denn Kölns Verteidigung war perfekt auf das Spiel der Sachsen eingestellt. Gerade im Pass ging über weite Strecken so gut wie nichts. Dresdens Quarterback Zack Greenlee fand selten freie Anspielstationen.

Das Laufspiel begann gut über Glen Toonga, doch auch da schlich sich der Wurm ein. Die einzigen drei Punkte in Durchgang eins mussten gleich zweimal erzielt werden. Florian Finke trat knapp zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff zum ersten Mal für ein Fieldgoal an. Traf, aber ein Foul machte den Versuch zunichte. Finke behielt die Nerven und traf aus größerer Entfernung erneut.

In Halbzeit zwei wurde es besser. Nötig dafür waren zwei sehr gute und schnell vorgetragene Drives der Monarchs. Und Kölns Verteidigung ging nach dem Einsatz in Halbzeit eins so langsam die Puste aus. Bis fünf Minuten vor dem letzten Seitenwechsel hielt sie noch gegen, dann schlug Toonga mit dem ersten Touchdown zu (PAT Finke). Wenige Minuten später dann der zweite Touchdown, eingeleitet durch Dresdens Receiver KeVonn Mabon, der einen kurzen Pass von Greenlee im Lauf noch in großen Raumgewinn verwandelte. Kurz vor der Endzone wurde er gestoppt. Die letzten Meter besorgte dann Cheikhou Sow (PAT Finke).