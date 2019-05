Dresden Monarchs hoffen auf neuen Zuschauerrekord

Dresden. Der Start in die Saison war für die Dresdner Footballer nahezu perfekt, doch gegen die bisherigen Gegner waren die Monarchs auch klarer Favorit. Am Sonnabend (18 Uhr) sind sie indes gegen die Braunschweig Lions nur Außenseiter, denn der elfmalige Deutsche Meister und letztjährige Sieger des Eurobowl gilt auch in dieser Saison als einer der ganz heißen Titelfavoriten. Monarchs-Trainer Ulrich Däuber weiß um die Klasse der Niedersachsen, gibt sich aber gleichfalls selbstbewusst: „Braunschweig ist schon seit Jahren eines der Topteams in Europa, aber sie erwartet in Dresden ein anderes Topteam in Europa.“ Der Schwabe in sächsischen Diensten hat Grund zum Optimismus, denn seine Mannschaft bot bisher ordentliche Leistungen, gewann gegen Düsseldorf (49:13), in Kiel (42:14) und in Köln (13:0) klar. Zudem ist er froh über die gähnende Leere im Lazarett: „Das Gute ist, dass wir gesund sind. Wir haben keinen Verletzten.“

Angesichts dieser Tatsachen und der, dass die Monarchs am Sonnabend Heimvorteil haben, glaubt Däuber fest daran, dass sein Team den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer der GFL Nord in die Knie zwingen kann: „Wenn wir das Spiel ins vierte Viertel bringen, dann glaube ich, dass wir nervenstark genug sind, das Spiel für uns zu entscheiden.“ Natürlich müsse sich seine Truppe gegenüber der Partie in Köln steigern, gegen die Crocodiles habe man sich allein drei Turnovers und zwei Fumbles geleistet: „Das ist zuviel.“

Wiedersehen mit Ex-Dresdner Brandon Connette

Interessant wird vor allem das Duell der beiden Quarterbacks, denn es gibt ein Wiedersehen mit Brandon Connette, der 2016 noch für die Dresdner spielte und jetzt auf seinen ehemaligen Teamgefährten von der Fresno State University in Kalifornien trifft. „Wir haben uns dort 2014 kennengelernt. Wer hätte gedacht, dass wir fünf Jahre später in Europa mal gegeneinander spielen?“, sagte Dresdens neuer Spielmacher Zack Greenlee am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem ersten Saison-Höhepunkt in Dresden. Däuber kennt Connette zwar nicht, „aber ich verlasse mich auf Robert Cruse“. Der langjährige Co-Trainer habe ihm schon etwas über den Neu-Braunschweiger erzählt, aber man werde sich nur in Feinheiten auf ihn einstellen: „Wir stellen für kein Team unsere Defense komplett um“, so Däuber.

Wer hat schon alles ein Ticket für Samstag? Und jetzt wird hier nochmal jeder verlinkt, der unbedingt dabei sein muss!... Gepostet von Dresden Monarchs am Mittwoch, 29. Mai 2019

Außer einem Sieg wünschen sich Monarchs-Präsident Sören Glöckner und der Spieltagssponsor, die Ostsächsische Sparkasse Dresden, natürlich möglichst viele Zuschauer im großen Stadion. Der Zuschauerrekord aus dem Jahr 2002, aufgestellt noch im alten Harbig-Oval, steht immer noch bei 8360 Fans. „Eine Marke, die wir nie wieder geknackt haben, aber irgendwann ist sie mal dran“, so Glöckner. Er ist sehr optimistisch, dass die Fans am Sonnabend auch nicht von ihrer Mannschaft enttäuscht werden: „Das Team ist gut drauf, wir haben drei Spiele gespielt und dreimal gewonnen“, so Glöckner.

Wer das Topspiel nicht live im Stadion verfolgen kann, der kann es im MDR-Livestream von zuhause oder unterwegs verfolgen. Kommentator dort wird Torsten Püschel sein. Einer, der sich mit den Monarchs seit Jahren bestens auskennt.

