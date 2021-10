Dresden Monarchs: Mit Döner gestärkt zum German Bowl nach Frankfurt

Dresden. Die Vorfreude steigt, der Saisonhöhepunkt steht vor der Tür. Am Sonnabend um 18 Uhr ist Kick-Off bei der 42. Auflage des German Bowls im „Deutsche Bank Park“ in Frankfurt am Main, besser bekannt als Waldstadion. Zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte bei einem Finale um die deutsche Meisterschaft im American Football dabei sind die Dresden Monarchs. Dabei treffen sie auf die Schwäbisch Hall Unicorns, die bereits ihren siebenten German Bowl in Folge spielen. Also Premieren-Nordmeister Dresden gegen den Dauer-Südmeister aus Baden-Württemberg. Anzeige

„Wer kann schon um die deutsche Meisterschaft spielen?“

Dresdens Headcoach Ulrich Däuber steckt mit seinen Spielern in den letzten Zügen der Vorbereitung. „Die Mannschaft ist heiß, die Spieler sind gut drauf und geben Gas. Wir hatten ein sehr gutes Training am Dienstag“, berichtet der 51-Jährige. Das Wichtigste: All seine Akteure seien fit. „Großes Lampenfieber haben sie nicht. Sie freuen sich darauf, haben Respekt vor dem Spiel, gepaart mit dem nötigen Selbstvertrauen“, sagt „Ulz“ Däuber und ergänzt: „Wir wissen, was wir können. Wenn wir das abrufen, wird das hinhauen. Wir spielen zwar gegen eines der besten Teams in Europa und ich weiß, dass das schwer wird. Aber auch wir sind ein sehr gutes Team. Deshalb vertraue ich in das, was wir bisher gemacht haben!“

Als Nachwuchscoach stand Ulrich Däuber 1997 mit den Schwäbisch Hall Unicorns im Junior Bowl, erlebte in Hamburg eine 0:33-Schlappe gegen die Berlin Adler. Im American Football ist er ein alter Hase, doch eine Teilnahme am German Bowl ist auch für ihn Neuland. Bislang war er zweimal als Zuschauer im Stadion dabei: Beide Male, 2017 und 2018, sah er im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, wie sich die Unicorns den Titel sicherten, erst gegen Braunschweig, dann gegen Frankfurt. Schon beim ersten Spiel habe er zu seiner Frau gesagt: „Da will ich nicht nur zuschauen, sondern selbst daran teilnehmen!“

Nun hat er sein Ziel erreicht und ist mit den Monarchs noch einen Sieg vom größten Erfolg in der fast 30-jährigen Vereinsgeschichte der „Königlichen“, die bei ihrer ersten German-Bowl-Teilnahme 2013 den Braunschweigern mit 34:35 unterlegen waren: „Wer kann schon um die deutsche Meisterschaft spielen? Das ist sportlich die Auszeichnung schlechthin, was höheres gibt es in Deutschland nicht. Das will man natürlich schaffen, zu dem Kreis will man dazugehören“, macht der Headcoach klar.

„Morgens ausschlafen, dann Meetings machen“

Mit seinem Haller Trainerkollegen Jordan Neuman hat „Ulz“ Däuber vergangenes Wochenende telefoniert. Für die Süddeutschen, die am Sonntag auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall ihren möglichen fünften deutschen Meistertitel feiern wollen, ist das Finale das 600. Spiel der Vereinsgeschichte. Doch die Dresdner haben keine Geschenke dabei: „Wenn wir im German Bowl sind, wollen wir auch gewinnen!“ Doch ist das eine Rechnung mit einigen Unbekannten: Unicorns-Runningback John Santiago erlitt im Halbfinale einen Kreuzbandriss und fällt aus. Auch Quarterback Alexander Haupert verletzte sich in der Partie gegen die Potsdamer am Knie. Weil unklar ist, ob er rechtzeitig fit wird, haben die Haller den Italoamerikaner Reilly Hennessey nachverpflichtet, der frischgebackener italienischer Meister ist. „Da weiß man nicht genau, was kommt, aber wir können daran nichts ändern. Es geht auch nicht nur um Schwäbisch Hall, sondern ganz viel um uns – dass wir abrufen, was wir können. Wenn wir das kontinuierlich machen, dann werden wir gewinnen“, gibt sich Ulrich Däuber optimistisch.