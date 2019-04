Dresden Monarchs noch mit etwas Leerlauf

Dresden. Im einzigen Testspiel vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison haben sich die Dresden Monarchs am Sonnabend Selbstvertrauen geholt. Dass sie auch an einem furchtbar kalten Apriltag siegen können, bewiesen die Männer von Trainer Ulrich Däuber beim 21:6 gegen die Griffins aus Rostock.

Tooga mit Rushing Touchdown

Dennoch erwies sich der Zweitligist als unangenehmer Gegner, er legte manche Schwäche der Gastgeber offen. Dresdens neuer Quarterback Zack Greenlee spielte über fast drei Viertel, zeigte immer wieder seine Klasse, schien aber ebenso oft noch auf der Suche zu sein – nach freien Receivern, seinem Rhythmus, der Struktur seiner Offense. Dennoch gab es schon im ersten Viertel den Einstandstouchdown: ein präziser Pass in die Mitte des Feldes, den Cheihkou Sow direkt an der Goalline fangen und sichern konnte (PAT Florian Finke 7:0).

Munteres Wechseln im letzten Viertel

Und Rostock? Hatte keineswegs Lust, dem Erstligisten das Leben leicht zu machen. Immer wieder konnte die Offense der Gäste großen Raumgewinn verbuchen und Dresdens Defense narren. Und im Dresdner Angriff häuften sich die Momente, in denen Quarterback Greenlee entweder lange vergeblich nach Anspielstationen suchte, oder in denen fangbereite Monarchs-Receiver in letzter Sekunde an erfolgreichen Fängen gehindert wurden. Dennoch reichte es in Durchgang eins nur zu einem Fieldgoal für die Griffins: Eric Rohde markierte kurz vor der Halbzeitpause über 40 Yard den 14:3-Anschluss.