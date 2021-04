Dresden Monarchs rüsten weiter auf: US-Linebacker McElroy verpflichtet

Dresden. Erst vor wenigen Tagen haben die Dresden Monarchs die Katze aus dem Sack gelassen, dass der Kalifornier K.J. Carta-Samuels ihr Quarterback in der in acht Wochen beginnenden Saison der German Football League sein wird. Nun hat der GFL-Club einen weiteren US-Boy an die Elbe gelotst. Wie die „Königlichen“ mitteilten, haben sie Andrew McElroy als Linebacker verpflichtet.

"Kann Ligastart kaum erwarten"

Der 1,85 Meter große American Footballer rückte bereits in seinem ersten Jahr als Kaderathlet in die Stammformation seiner Collegemannschaft und verpasste seither kein einziges Spiel. Sowohl in der Verteidigung als auch in den Special Teams zählte er zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft.