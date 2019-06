Dresden Monarchs schenken Sieg noch her

Dresden. Wieder ein Spiel gegen ein Spitzenteam – und erneut eine knappe Niederlage: Die Dresden Monarchs haben am Sonnabend bei den Hildesheim Invaders trotz eigener Führung bis in die Schlussminuten noch mit 27:31 (7:6/10:0/3:6/ 7:19) verloren. Zwei Wochen nach der 31:34-Pleite gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig ist das American-Football-Team aus Sachsens Landeshauptstadt in der GFL-Nordstaffel im Kampf um einen der ersten beiden Tabellenplätze, die in den Playoffs Heimrecht garantieren, klar ins Hintertreffen geraten.