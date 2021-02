Dresden Monarchs starten bei den Rebels in die neue Saison

Dresden. Dynamo , DSC-Volleyballerinnen , Eislöwen , HC Elbflorenz , Titans – alle Dresdner Publikumsmagneten in den oberen Ligen verschiedenster Sportarten sind voll im Spielbetrieb, auch wenn die Fans pandemiebedingt nicht als Zuschauer in den Hallen und Stadien dabei sein dürfen. Aber sie können wenigstens aus der Ferne mitfiebern. Nur die Anhänger des American Football schauten komplett in die Röhre. Die vergangene Saison in der German Football League (GFL) fiel wegen der Corona-Krise aus, als Trostpflaster blieb den Fans der Dresden Monarchs nur ein Freundschaftsspiel gegen Polens Meister aus Breslau im September.

Doch in diesem Jahr soll alles wieder besser werden. Jetzt hat die GFL den Spielplan bekannt gegeben. Demnach wird es, so der aktuelle Stand, am ersten Juni-Wochenende losgehen. Die Monarchs starten am 5. oder 6. Juni mit einem Auswärtsspiel bei den Berlin Rebels. Der German Bowl, das Saisonfinale, ist am 9 Oktober geplant, und vor einer möglichen Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale wären erst mal zehn Pflichtspiele erfolgreich zu gestalten.