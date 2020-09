Dresden Monarchs treffen auf Breslauer Kraftpakete

Anzeige

Dresden. Die Vorbereitungen auf das Football-Highlight des Jahres aus Dresdner Sicht laufen auf Hochtouren. Wenn die Dresden Monarchs am 20. September um 15 Uhr im Heinz-Steyer-Stadion das corona-bedingt einzige Spiel der Saison bestreiten, dann wollen sie gegen die Wroclaw Panthers bestmöglich gewappnet sein. Aus diesem Grunde nahm Dresdens Cheftrainer Ulrich Däuber am vergangenen Wochenende den polnischen Meister extra unter die Lupe, als die Breslauer zum Ligastart gegen die Tychy Falcons mit 51:0 gewannen.

„Ich habe mir den Livestream angeschaut“, erklärte Däuber. Er sah „ein gut eingespieltes Team“, das man auch zum Saisonbeginn als „ernst zu nehmenden Gegner betrachten muss“. Die Mannschaft spiele zwar nicht extrem variabel, aber effektiv: „Sie machen nicht so sehr viele verschiedene Sachen, aber was sie machen, das machen sie gut.“

Monarchs-Coach Däuber über die Corona-Pause

Zudem fiel Däuber die körperliche Wucht der Breslauer auf: „Sie haben überall, auf allen Positionen, sehr gute Athleten.“ Die drei ausländischen Spieler im Team der Panthers stachen in seinen Augen auch heraus: „Auf die zwei Deutschen und den einen Amerikaner müssen wir schon achten.“

Wiedersehen mit Breidenbach und Hansen

Bei den beiden Deutschen handelt es sich um Offense Liner Sven Breidenbach und Defense Liner Thiadric Hansen. Der 31 Jahre alte Breidenbach spielte von 2014 bis 2019 für die Cologne Crocodiles in der German Football League. Er arbeitet nebenberuflich bei einer Security-Firma und ist mit 1,97 Metern Körpergröße und 125 Kilogramm Gewicht eine imposante Erscheinung. Beinahe wäre er in diesem Jahr in Kanada gelandet, aber Corona vermasselte ihm die Tour.

Der gebürtige Flensburger Hansen hatte mehr Glück, denn der heute 27-Jährige wechselte schon im letzten Jahr von den Potsdam Royals nach Kanada und wurde mit den Winnipeg Blue Bombers Meister in der CFL. Dort spielte er aber nicht als Linebacker, sondern als Defensive End. Dass der frühere Kieler jetzt in Breslau landete, hat auch mit seinem Wissen um die dortigen Verhältnisse zu tun, denn 2017 wurde er in der Metropole an der Oder mit der deutschen Nationalmannschaft Zweiter bei den World Games.

Panthers sind aus einer Fusion entstanden

Wroclaws 25 Jahre alter Runningback Ryan Tuiasoa stammt derweil aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Er spielte schon in Honolulu auf Hawaii, tourt nun aber durch Europa. Nach einem Jahr in Finnland und einer Saison im ungarischen Székesfehérvar unterschrieb Tuiasoa im Juli in Breslau.

Der dortige Spitzenklub ist übrigens noch jung, denn die Panthers wurden erst 2013 aus ehemaligen Giants- und ehemaligen Devils-Spielern gegründet. Die Fusion war aber so erfolgreich, dass es 2014 und 2015 schon zur Vizemeisterschaft reichte, ehe 2016, 2017 und 2019 sogar der Titelgewinn gelang. 2016 wurde man Champions-League-Sieger in Europa. „Das ist ein Team, an dem man sich die Zähne – wenn schon nicht ausbeißen – auf jeden Fall schärfen kann“, glaubt Monarchs-Präsident Sören Glöckner.

Der Dresdner Coach Ulrich Däuber hat die Mannschaft aus Wroclaw schon studiert. © Jochen Leimert