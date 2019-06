Dresden Monarchs unterliegen New Yorker Lions mit 31:34

Dresden. Die Dresden Monarchs haben das Spitzenspiel im American Football gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig mit 31:34 (17:24) knapp verloren. Im Duell zweier bislang ungeschlagener Teams der Nordstaffel der German Football League (GFL) begannen die Gäste am Sonnabendabend wie die Feuerwehr, doch die „Königlichen“ präsentierten sich auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer und konnten dreimal ausgleichen. Ein Fieldgoal im letzten Viertel gab dann den knappen Ausschlag für die Niedersachsen.

amit konnten die Dresdner, die erneut als Außenseiter gegen den auch in dieser Saison glänzend aufgelegten Rekordmeister in die Partie gingen, erneut nicht gegen die Lions gewinnen. Den letzten Monarchs-Sieg hatte es vor vier Jahren gegeben, das letzte Aufeinandertreffen gegen Ende der Vorsaison endete mit einem Unentschieden.

Vor der Partie nahmen die Monarchs ihre früheren Spieler Ronny Freudenberg und Cliff Madison in die vereinseigene Hall of Fame auf. Beide hatten großen Anteil am Erstliga-Aufstieg der Dresdner 2002. In jenem Jahr wurde auch der Zuschauerrekord der Monarchs aufgestellt – 8360 Fans verfolgten damals eine Partie der Dresdner noch im alten Rudolf-Harbig-Stadion.

Zuschauerrekord knapp verpasst

Die seit Jahren gejagte Uralt-Bestmarke wurde allerdings auch diesmal wieder verfehlt, wenn auch knapp: 7970 Footballfans fanden bei bestem Wetter den Weg zur Lennéstraße, viele von ihnen peitschten die Monarchs frenetisch nach vorn, doch auch nicht wenige Braunschweiger unterstützten ihr Team. „Das war einfach wieder Wahnsinn. Unsere Fans sind einfach Weltklasse. Was Dresden hier auf die Beine stellt, ist unglaublich. So soll Football sein. Vor solchen Fans will man spielen“, war Monarchs-Cheftrainer Ulrich Däuber schwer beeindruckt.

Der deutsche Rekordmeister aus Niedersachsen zeigte von Beginn an, dass er unbedingt den Auswärtssieg wollte. Fünf Minuten waren gespielt, als Lions-Kicker Tobias Goebel aus 32 Yard ein Fieldgoal zum 0:3 erzielte. Die Monarchs-Defensive war im ersten Viertel noch nicht in jeder Situation auf dem Posten, die gegnerische Offense dagegen hellwach.

Ex-Dresdner Connette und Kyei erzielen ersten Touchdown für Lions

Was dann drei Minuten später folgte, war aus Dresdner Sicht eine altbekannte Kombination – nur diesmal für den Gegner. Braunschweigs Quarterback Brandon Connette passte auf Wide Receiver Micky Kyei zum ersten Touchdown für die Gäste. Beide trieben einst im Monarchs-Trikot die gegnerische Defense zur Verzweiflung. Der Finne Kyei war auf Empfehlung von Connette, der 2016 Dreh- und Angelpunkt im Dresdner Spiel war, erst wenige Tage vor der Partie an die Oker gewechselt.

Doch die „Löwen“ waren noch nicht satt: Den nächsten Touchdown besorgte Brandon Connette mit einem kurzen Lauf selbst. Da Tobias Goebel sich auch bei den Extrapunkten als sicherer Schütze erwies, stand es plötzlich 0:17. „Die ersten Drives haben wir verschlafen, unsere Defense hat es dem Gegner zu leicht gemacht“, ärgerte sich Dresdens Trainer Ulrich Däuber über den Fehlstart. Immerhin ein Hoffnungsschimmer, als sich in der Schlusssekunde des ersten Drittels auch Monarchs-Kicker Florian Finke ein Herz fasste und aus 49 Yard ein Fieldgoal verwandelte – nur noch 3:17.

Monarchs gleichen im zweiten Viertel aus

Es war der Startschuss für eine starke Aufholjagd der Gastgeber. Dabei fand Monarchs-Quarterback Zack Greenlee seine Wide Receiver KeVonn Mabon und Cheikhou Sow in der Endzone. Florian Finke brachte beide Kicks unter und schon hatten die Dresdner in der Mitte des zweiten Viertels zum 17:17 ausgeglichen. Und auch die Verteidigung war nun sicher. „Unsere Defense will zum Ball. Wir haben gute Spieler. Sie haben stark gespielt, sie glauben an sich und ans System“, honorierte Ulrich Däuber eine sehr gute Gesamtleistung der Defensive gegen die wohl beste Offensive der Liga.

Zwei Minuten vor der Halbzeitpause waren die „Königlichen“ sogar drauf und dran, die Führung zu erzielen, doch kurz vor der Endzone ließ sich Zack Greenlee den Football abnehmen und Braunschweig schlug eiskalt zurück. David Müller spurtete über fast 100 Yard auf den K-Block zu und vollendete zum Fumble-Return-Touchdown. So ging es für die Monarchs statt mit einem Vorsprung nun mit einem 17:24-Rückstand in die Pause.

Quarterback Zack Greenlee zieht sich Rippenbruch zu

Doch damit war das spannende und abwechslungsreiche Spitzenspiel weiterhin völlig offen. Allerdings mussten die Monarchs anschließend den Ausfall von Quarterback Zack Greenlee verkraften, der sich kurz vorm Seitenwechsel offenbar einen Rippenbruch zugezogen hatte. Eine exakte Diagnose gab es kurz nach Spielende noch nicht.

„Als Zack ins Krankenhaus gefahren wurde, war allen klar, dass wir für ihn spielen müssen. Das haben wir gemacht“, sagte Ulrich Däuber nachher stolz. Ferras El-Hendi übernahm die Schlüsselposition bei den Dresdnern. Die kamen durch einen Interception-Return-Touchdown von Omari Williams zum erneuten Ausgleich, doch in einem umkämpften dritten Viertel punkteten auch die Lions durch einen Connette-Touchdown.

Braunschweigs Kicker Tobias Goebel erzielt Fieldgoal zum Sieg

„Wenn wir das Spiel ins vierte Viertel bringen, sind wir nervenstark genug, es für uns entscheiden zu können“, hatte Däuber vor der Spitzenpartie gesagt. Und seine Mannen waren auch im Schlussdurchgang dran. Kurz nach Beginn gelang erneut Omari Williams ein Fumble-Return-Touchdown, Florian Finkes Fuß machte den 31:31-Ausgleich perfekt. Doch auch Braunschweigs Kicker Tobias Goebel erwischte einen fehlerfreien Tag und machte ein Fieldgoal aus 40 Yard zum 31:34 für die Gäste.

Zwei Minuten vor Spielende verhinderte die Monarchs-Defense einen weiteren Touchdown, fortan durfte die eigene Offensive wieder ran. Mit einem Dresdner Touchdown wäre die Partie zu den eigenen Gunsten entschieden gewesen. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Eine Interception brachte Braunschweig wieder in Ballbesitz und die Uhr lief gnadenlos herunter, so dass es beim knappen Rückstand blieb. „Mit unserem Quarterback hätten wir das Spiel heute gewonnen. Braunschweig ist glücklich, so vom Feld gekommen zu sein“, bilanzierte Ulrich Däuber. „Wir sind ein sehr gutes Team und können, wenn wir daran glauben, was wir trainieren, alle schlagen.“

