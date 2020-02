Dresden Monarchs verpflichten Multitalent und Linebacker

Football, Basketball, Leichtathletik – bereits zu Highschool-Zeiten gehörte Andrew McElroy zu den Sportskanonen an seiner Schule. Viele Auszeichnungen, sowohl akademische als auch sportliche, führten ihn schließlich in die höchste Collegespielklasse zum Marist College in Poughkeepsie/New York. Nach einem Redshirt-Year, also einem reinen Trainingsjahr ohne Einsatz im Collegeteam, rückte der 1,85 Meter große Spieler bereits als Freshman, das heißt in seinem ersten Jahr als Kaderathlet, in die Stammformation seiner Collegemannschaft. In seinen vier Jahren am Marist College verpasste McElroy kein einziges Spiel. Sowohl in der Verteidigung als auch in den Special Teams lieferte er ab, zählte zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft.