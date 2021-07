Dresden Monarchs verpflichten neuen Wide Receiver

Dresden. Auch die Wide Receiver bei den Dresden Monarchs lieferten in den vergangenen Wochen starke Leistungen. Viele Catches in der Endzone sorgten dafür, dass die Footballer als Tabellenführer der GFL Nord schon mal gute Karten für die Restsaison haben. Doch Trainer Ulrich Däuber gingen auf dieser wichtigen Offensivposition zuletzt die Alternativen aus. Zum langfristigen Ausfall von Naji El-Ali, der sich gleich im ersten Spiel übel verletzt hatte, gesellten sich jetzt noch zwei Abgänge: Anton Doroschew verabschiedete sich im Juni aus persönlichen Gründen, Maximilian Lau beginnt ein Studium in Boston.

Nach seinem Abschluss wechselte der 1,76 Meter große und 82 Kilogramm schwere Wide Receiver für die Jahre 2017 und 2018 zu den Seinäjoki Crocodiles in die finnische Maple League, wo er es zum Mannschaftskapitän brachte. Vorm ersten Lockdown entwickelte er sich in der Saison 2019 zum Top-Receiver der Frankfurt Universe und bringt also schon GFL-Erfahrung mit an die Elbe. Wenn es dort bereits am 7. August im Heinz-Steyer-Stadion beim ersten Spiel nach der Sommerpause gegen die Kiel Baltic Hurricanes geht, ist Anthony Brooks fest eingeplant. „Die königlichen Footballanhänger und natürlich auch seine Mitspieler dürfen sich auf einen schnellen, fangsicheren und smarten Passempfänger freuen, der sich bereits in der Vergangenheit umgehend in die Herzen der Fans und Mannschaftskollegen spielte“, heißt es abschließend in der Vereinsmitteilung.