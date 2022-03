Dresden Monarchs verpflichten Rayshard Ashby

Dresden. Während in diesen Tagen das millionenschwere Werben um die besten NFL-Spieler in die nächste Runde geht, vermelden die Dresden Monarchs ihren jüngsten Neuzugang: Linebacker Rayshard Ashby. Schon zu Highschool-Zeiten machte der heute 22-Jährige auf sich aufmerksam, zählte zu den besten Defensiv-Spezialisten seiner Altersgruppe in den USA. Mit Virginia Tech (Div. I, ACC) rekrutierte ein namhaftes College diese „Tackle-Maschine“. Nach vier Jahren als Starter (2017 Special Teams, 2018 bis 2020 Defensive) in einer erstklassigen Mannschaft mit beeindruckenden Statistiken und zahlreichen Ehrungen reichte es trotzdem nicht für den erhofften Sprung in die größte Footballliga der Welt, die amerikanische National Football League (NFL).

