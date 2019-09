Dresden Monarchs verteidigen Platz 2: Knapper Sieg gegen Berlin Rebels

Dresden. Die Dresden Monarchs haben in einem engen und spannenden Spiel am Sonnabend gegen die Berlin Rebels mit 20:14 gewonnen. Dadurch sicherten sie sich den zweiten Platz in der Nordstaffel der German Football League (GFL) – und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale in zwei Wochen.

2330 Zuschauer hielten Atem an

Im ersten Viertel gingen die Monarchs durch Touchdown von Mike Schallo nach Pass von Quarterback Glen Cuiellette in Führung – nach dem verwandelten Extrapunkt durch Florian Finke stand es 7:0. Im zweiten Durchgang gelang Jordan Bouah der nächste Touchdown zum 13:0, diesmal war der PAT nicht gut. Zwar pflückte Cheikhou Sow einen 41-Yard-Pass von Cuiellette in der Endzone herunter, doch die „Königlichen“ hatten noch vor der Halbzeitpause zwei Rückschläge zu verkraften. Arek Cieslok machte einen Touchdown nach einem Fumble, dann war noch Jason Harris für die Berliner in der Endzone erfolgreich – nur noch 20:14.