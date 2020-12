Dresden Monarchs wollen Ende Januar ihr neues Nachwuchszentrum beziehen

Rund 800.000 Euro von Stadt und Freistaat

„Das ist für uns ein Riesenschritt nach vorne“, freut sich Sören Glöckner. „Das alte Trainingsgelände war für 400 Mitglieder ausgelegt, wir sind jetzt aber bei 800 Mitgliedern“, weiß der Vereinschef. Er will die Monarchs auch in Zukunft zahlenmäßig wachsen sehen: „Unser Ziel ist es, hier einmal 1000 Mitglieder aktiv zu betreuen. Dafür haben wir jetzt die Grundlage geschaffen.“

Reichlich eine Million Euro kostet der Neubau an der ehemaligen Radrennbahn an der Bärnsdorfer Straße, wo die Monarchs seit Jahrzehnten trainieren. Je 40 Prozent der Bausumme konnten Glöckner und seine Mitstreiter bei der Stadt und dem Freistaat als Fördermittel einwerben. Am Donnerstag kam Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) vorbei, um sich vom Baufortschritt zu überzeugen und um den Zuwendungsbescheid der Landeshauptstadt über 415.000 Euro an Glöckner zu übergeben.