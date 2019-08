Dresden Monarchs wollen gegen Kiel die Play-offs klarmachen

Dresden. Nach der bitteren 3:19-Niederlage beim Tabellenführer in Braunschweig haben die Dresden Monarchs am Sonntag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen die Kiel Baltic Hurricanes etwas gutzumachen. Denn mit nur noch vier Partien bis zum Beginn der Meisterschaftsendrunde muss das Team von Cheftrainer Ulrich Däuber an Schlagkraft gewinnen.

Vier Spiele, vier Siege

Einfacher dürfte das „Einrollen“ in Richtung Play-offs jedoch definitiv nicht werden. Auch wenn Braunschweig die Staffel Nord aktuell dominiert, bislang noch immer ungeschlagen auf dem Spitzenplatz thront, haben sich zwischenzeitlich auch Teams wie das nun kommende aus Kiel und der dann folgende Gegner aus Berlin gefunden und ihre Kader teilweise sogar noch verstärkt. Mit einem Sieg gegen Kiel sollte den Monarchs eine Play-off-Teilnahme aber nicht mehr zu nehmen sein.

Um die Chance auf das Play-off-Heimrecht, also den zweiten Tabellenplatz im Norden, zu wahren, müssen alle vier kommenden Partien gewonnen werden. „Wir müssen nun gegen Kiel, Berlin und Hildesheim überzeugen. Diese drei Mannschaften sind hervorragend aufgestellt und hart zu knacken. Bislang haben wir, wenn man es positiv betrachtet, nur gegen zwei Teams verloren. Gegen Braunschweig können wir diese Scharte wohl frühestens in den Play-offs auswetzen. Doch gegen Hildesheim erhalten wir bereits am 31. August die Chance auf Wiedergutmachung. Ich erwarte demnach, dass sich unser Team jetzt mit ganzer Kraft in den Ligaendspurt wirft und am Sonntag von Beginn an Vollgas gibt“, bekräftigt Dresdens Cheftrainer Ulrich Däuber.

Überraschung für Schulanfänger

Mit nur zwei Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen dürfte Kiel wohl die vermeintlich leichteste Aufgabe des Restprogramms sein. Unterschätzen – da bleibt Ulrich Däuber unmissverständlich – dürfen seine Männer die Hurricanes dennoch auf keinen Fall. „Wir erwarten einen harten Kampf“, versichert Däuber. Denn die „Canes“ brennen nach dem 14:42 im Hinspiel auf Revanche.

Alle Kinder, die am Samstag in die Schule kommen, haben am Sonntag freien Eintritt – und für die ersten 100 Kinder gibt es beim Monarchs-Kidsclub im Stadion eine kleine Zuckertüte! Jörg Dressler

