Dresden Monrachs: GFL-Saison 2020 fällt komplett aus

Dresden. Nichts wird es für die Dresden Monarchs mit dem ersehnten Meistertitel in der German Football League. Doch diesmal war nicht wie üblich im Halbfinale Endstation, sondern die Saison geht gar nicht erst los. Bei einer Sitzung in Frankfurt am Main entschieden die Vertreter von sechs GFL-Teams, die spielbereit gewesen wären, nun doch auf die Teilnahme zu verzichten.