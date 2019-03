Dresden Titans bekommen einen neuen Geschäftsführer

Dresden. Beim Basketball-Drittligisten Dresden Titans steht ein Wechsel in der Geschäftsführung an: Jörn Müller (40) gibt seinen Posten als Geschäftsführer auf und macht Platz für Rico Gottwald, der seit Mai 2017 die Nachwuchsabteilung des Vereins und die Geschäftsstelle leitete. Der 31-Jährige arbeitete davor fast zehn Jahre in Chemnitz bei den Niners als Nachwuchstrainer und zugleich als Assistent der Geschäftsführung.

Müllers Entschluss, die Titans zu verlassen, steht schon seit einigen Wochen fest, denn er informierte die Gesellschafter bereits Anfang des Jahres, dass er sich beruflich neu orientieren will. Einen neuen Job soll er bereits sicher haben. Zudem gibt es in der Familie Müller im Herbst Nachwuchs. Fakt ist aber auch, dass sich Müllers Vorstellungen von Profisport bei den „Titanen“ nur bedingt verwirklichen ließen. Zudem lief die Saison in der 2. Bundesliga Pro B enttäuschend, erst in den Play-downs konnte der Klassenerhalt durch einen 80:74-Auswärtssieg in Wolfenbüttel gesichert werden. Das schwache Abschneiden wird vereinsintern auch Müller angekreidet, der die Mannschaft zusammengestellt und im Einvernehmen mit den Gesellschaftern auch den Trainerwechsel von Nenad Josipovic zu Markus Röwenstrunk zu verantworten hat. Röwenstrunks Karten für eine Vertragsverlängerung stehen nun schlecht, denn er hatte ein enges Verhältnis zu Müller. Ohne das Duo streben die Titans nun einen Neuanfang an.