Dresden Titans besiegen zum Saisonstart Aufsteiger Karlsruhe mit 91:81

Dresden. Zum Start in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans zu Hause einen 91:81-Erfolg über die Arvato College Wizards gefeiert. Vor 553 Zuschauern in der Margon-Arena begannen die Männer von Trainer Fabian Strauß gegen das Team aus Karlsruhe schwungvoll. Die Starting Five bildeten bei den Dresdnern Kapitän Georg Voigtmann, Julius Stahl, Daniel Kirchner, Lennard Larysz und der neue Center Aaron Kayser. Nach Vorlage von Voigtmann gelangen Stahl die ersten zwei Punkte in der neuen Saison. Kayser führte sich auch gleich gut ein, beantwortete den ersten Dreier von Karlsruhes Oldie Rouven Roessler mit einem Korbleger zum 4:3. Blieben die Badener anfangs immer an den Gastgebern dran, setzten sich die Sachsen Mitte des ersten Viertels klar ab. 29:11 hieß es schließlich, als die Sirene das erste Mal ertönte.

Kayser glänzt beim Debüt mit 16 Punkten

Titans-Trainer Fabian Strauß sah im Spiel “Höhen und Tiefen” bei seiner Truppe, einen starken Beginn, aber dann Probleme in der Zonenverteidigung. “Wir machen viele Sachen, die in Ordnung sind, aber wir sind noch weit davon entfernt, solide aufzutreten. Aber heute das gereicht, was okay ist”, sagte Strauß. Er wies entschieden darauf hin, dass noch viel zu tun bleibt. Ein dickes Lob hatte er jedoch noch für den neuen Center Aaron Kayser in petto: “Saftig” fand er dessen Debüt, das man so stark nicht unbedingt erwarten durfte.