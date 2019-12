Dresden Titans bleiben auswärts nur ein Punktelieferant

Hamburg/Dresden. Die Titans bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B auswärts nur ein Punktelieferant! Auch am dritten Advent konnten die erneut von Co-Trainer Fabian Strauß betreuten Dresdner – Chefcoach Christian Steinberg ist noch bis zum Jahresende krankgeschrieben – den Bock nicht umstoßen. Sie verloren beim SC Rist Wedel mit 79:88.

Das Hinspiel in Dresden hatten die „Titanen“ noch klar mit 95:68 gegen Wedel gewonnen, doch diesmal stand ihnen ein weitaus stärkerer Gegner gegenüber, denn die Hanseaten konnten am Sonntag auf ihre Starspieler Justus Hollatz, Jalen Ross und Jürgen Rich zurückgreifen, die im ersten Duell gegen Dresden noch gefehlt hatten. Die drei Cracks erzielten zusammen starke 51 Punkte für den SC und zogen den Titans vor allem in der zweiten Halbzeit den Zahn.