Dresden Titans enttäuschen in Gießen auf ganzer Linie

Gießen/Dresden. Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen die Wizards aus Karlsruhe konnten die Dresden Titans in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B auswärts nicht nachlegen. Im Gegenteil: Am 2. Spieltag verloren sie am Sonntagabend bei den Gießen 46ers überraschend hoch mit 66:96. Bei den Hessen waren die Männer von Trainer Fabian Strauß nur in der Anfangsphase ein ernstzunehmender Gegner, denn schon im ersten Viertel brachen sie nach 12:7-Führung ein und beendeten den ersten Durchgang mit 18:28. Ein Doppelwechsel nach dem 12:7 - Aaron Kayser und Lennard Larysz wurden durch Max von der Wippel und Bryan Nießen ersetzt - hatte den Gästen nicht gutgetan, zu einem Bruch geführt. Davon erholten sie sich nicht mehr.