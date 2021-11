Dresden Titans erwarten die Erfurt Löwen zum Basketball-Ostderby

Dresden. Nach dem Erstliga-Volleyball-Duell Dresden gegen Erfurt an diesem Sonnabend gibt es einen Tag später auch einen Drittliga-Basketball-Vergleich zwischen den Landeshauptstädten Sachsens und Thüringens. Am Sonntag (16 Uhr) erwarten die Dresden Titans die Löwen Erfurt in der Margon-Arena. Das Ostderby, das nur gemäß der 2G-Regel von Fans besucht werden kann, verspricht, spannend zu werden, denn beide Teams sind gut in die Saison der Pro B Süd gestartet.