Dresden Titans feiern in Coburg den zweiten Auswärtssieg der Saison

Coburg/Dresden. Die Dresden Titans bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga in der Erfolgsspur. Beim BBC Coburg gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Strauß nach einer starken zweiten Spielhälfte mit 91:80 und feierte somit schon den zweiten Auswärtserfolg in dieser Spielzeit. Dabei hatte es lange nicht danach ausgesehen, denn bei Halbzeit der Partie hatten die Gäste aus Sachsen noch mit 39:47 hinten gelegen.

In der leeren HUK-Coburg-Arena starteten die Dresdner mit Georg Voigtmann, Julius Yannic Stahl, Lennard Larysz, Sebastian Heck und Daniel Kirchner in die Partie. Kirchner machte mit einem Korbleger auch gleich die ersten Punkte, doch das erste Viertel ging an die Hausherren, die schnell mit 12:7 und 14:9 führten und den ersten Spielabschnitt mit einer klaren 26:15-Führung beendeten. Im zweiten Viertel hatten die Dresdner weiter Mühe, die Franken blieben vorn und wähnten sich beim 47:39 zur Halbzeit auf einem guten Weg zum Sieg.

Doch mit Wiederbeginn brachte Julius Yannic Stahl sein Team mit drei Dreiern schnell wieder heran, drei Korbleger vom nun kaum zu stoppenden Lennard Larysz gleich hinterher brachten die Sachsen mit 54:53 nach langer Zeit erstmals wieder in Front. Stahl gelang im dritten Viertel sogar noch ein vierter Dreier, so gingen die „Titanen“ mit 68:57 aus dem vorletzten Spielabschnitt in die kurze Pause. Im Schlussviertel mühte sich Coburg noch einmal um den Anschluss, doch Dresden wehrte den Angriff ab und siegte mit elf Punkten Vorsprung sicher.