Dresden Titans feiern in Ulm den zweiten Saisonsieg

Ulm/Dresden. Nach dem klaren 100:85-Sieg im Heimspiel gegen Hanau konnten die Dresden Titans am Samstagabend in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B auswärts nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Strauß gewann bei der Orange Academy Ulm mit 72:68. Damit ist den Sachsen ein perfekter Saisonstart geglückt.

Dass sie schon am Freitag an die Donau gestartet waren und ausgeruht auflaufen konnten, das zahlte sich für die Dresdner offenbar aus. Sie führten nach dem ersten Viertel 20:16 und kamen zurück, als die forschen Gastgeber das Spiel im zweiten Viertel kippten und auf 41:33 davonzogen. Die beiden letzten Viertel gingen so wieder an die Gäste, die besonders in der Schlussphase defensiv gut arbeiteten und sich so den Sieg verdienten.