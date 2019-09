Dresden Titans feiern Turniersieg in Böhmen

Dresden. Mit einem Erfolgserlebnis kehrten die Pro-B-Basketballer der Dresden Titans am Wochenende vom Turnier im böhmischen Leitmeritz (Litomerice) zurück. Dank zweier Siege gegen den Gastgeber Slavoj BK Leitmeritz (73:60) und im Finale gegen Lok Pilsen (80:58) gewannen die Sachsen das Turnier zum zweiten Mal in Folge. Trainer Christian Steinberg freute sich umso mehr darüber, weil mit Max von der Wippel, Daniel Kirchner und Marc Friederici drei Spieler wegen kleinerer Blessuren fehlten und Kapitän Janek Schmidkunz wegen einer Klausur passen musste.

„Wir haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das war nicht einfach unter den Bedingungen, weil ein paar Spieler angeschlagen waren“, berichtete Steinberg. Auf der Guard-Position war seine Mannschaft aufgrund des Fehlens von Schmidkunz, Kirchner und Friederici sehr dünn aufgestellt. „Nichtsdestotrotz haben die Anderen das gut gemacht, sind in die Bresche gesprungen und haben Positionen gespielt, auf denen sie sonst nicht so zu Hause sind. Das war ein guter Test, denn solche Ausfälle können einem auch in der Saison einmal passieren“, lobte der Coach seine Jungs.