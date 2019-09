Dresden Titans Geschäftsführer Gottwald: „Klassenerhalt ist unser oberstes Ziel“

Dresden. Mit einem neuen Trainergespann und vielen neuen Spielern sind die Dresden Titans am vergangenen Sonnabend in Düsseldorf in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gestartet. Beim Aufsteiger ART Giants gab es eine 87:94-Niederlage, die das Team von Trainer Christian Steinberg und seinem Assistenten Fabian Strauß am kommenden Sonntag (16 Uhr, Margon-Arena) gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf rasch vergessen machen möchte.