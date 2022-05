Dresden Titans gewinnen ihr erstes Halbfinalspiel

Dresden. Jubel in der Margon-Arena! Die Dresden Titans haben am Samstagabend vor 1508 Zuschauern ihr erstes von maximal drei Play-off-Halbfinalspielen gegen die SBB Baskets Wolmirstedt mit 90:80 (15:23, 27:21, 25:18, 23:18) gewonnen. Der Meister der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd kann damit mehr denn je vom Einzug ins Finale und dem Aufstieg in die Pro A träumen.

