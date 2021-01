Dresden Titans gewinnen in Oberhaching

Oberhaching/Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd haben die Dresden Titans das erste von zwei Duellen gegen den TSV Oberhaching an diesem Wochenende gewonnen. Am Freitagabend setzte sich das Team von Trainer Fabian Strauß bei den Tropics mit 87:80 durch. Am Sonntag sind die Titans nun mehr denn je favorisiert.

