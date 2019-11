Dresden Titans hoffen auf den ersten Auswärtssieg

Dresden. Nach dem 86:76-Heimsieg gegen die Münsteraner peilen die Pro-B-Basketballer der Dresden Titans nun auch auswärts einen vollen Erfolg an. Wenn sie am Samstagabend um 19.30 Uhr bei den EN Baskets in Schwelm aufs Parkett laufen, dann haben sie den ersten Auswärtssieg in dieser Saison fest im Visier. Die Mannschaft von Trainer Christian Steinberg steigt am Sonnabend um 9.30 Uhr voraussichtlich vollzählig in den Reisebus, der sie in den 560 Kilometer entfernten Spielort bei Wuppertal bringt. "Wir haben noch alle Mann an Bord, klopfen auf Holz, dass das bis zur Abfahrt so bleibt. Die beginnende Erkältungswelle hat im Nachwuchs schon zu Ausfällen geführt", sorgt sich Steinberg.