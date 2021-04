Dresden Titans hoffen auf Rückkehr ins Mannschaftstraining

Inzwischen wurde auch der erste Nachholtermin von der Liga bestätigt. So sollen die Dresdner am Sonntag um 16 Uhr in der Margon-Arena gegen die Baskets aus Schwelm antreten. Das nächste darauffolgende Spiel könnte am Donnerstag auch in Dresden gegen die BSW Sixers steigen. Ob die letzte Viertelfinal-Partie am 8. Mai in Itzehoe über die Bühne kann, steht laut Verein noch nicht sicher fest.