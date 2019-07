Dresden Titans holen jungen Aufbauspieler Friederici aus Berlin

Dresden. Die Dresden Titans haben sich zu Wochenbeginn erneut personell verstärkt. Der gebürtige Berliner Marc William Friederici soll sowohl in der NBBL-Mannschaft als auch in der Pro B für die „Titanen“ auflaufen. Friederici ist 18 Jahre alt, als Point Guard aktiv und spielte im vergangenen Jahr für die AB Baskets in Deutschlands höchster Jugendspielklasse. Dort erreichte er mit seinem Team überraschend das Halbfinale der NBBL-Play-offs.