Dresden Titans mit 79:60-Pflichtsieg gegen Kellerkind Karlsruhe

Dresden. Die Dresden Titans haben am Sonntagnachmittag das Heimspiel gegen die Arvato College Wizards aus Karlsruhe mit 79:60 (24:20, 22:14, 13:8, 20:18) gewonnen und damit als Tabellenführer die Pflichtaufgabe gegen das Kellerkind der 2. Basketball-Bundesliga ProB erfüllt. Mehr aber auch nicht. „Alles in Allem war das ein guter Arbeitssieg. Den nehmen wir mit“, lautete das Fazit von Dresdens Cheftrainer Fabian Strauß nach der Begegnung, in welche die Gäste aus Baden gut gestartet waren.

