Dresden Titans nehmen den siebenten Streich in Angriff

Dresden. Den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte haben sie schon hingelegt und bislang alle Partien in der neuen Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProB gewonnen. An diesem Sonnabend um 19 Uhr wollen die Dresden Titans noch einen draufsetzen. Im Auswärtsspiel bei den TSV Oberhaching Tropics streben die Dresdner Korbjäger ihren siebenten Sieg in Folge an. Die „Titanen“ sind Tabellenführer und gelten angesichts dieser Ausgangslage im Duell gegen die Randmünchner als klarer Favorit.

