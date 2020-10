Dresden Titans: Neustart nach sieben Monaten Pause

Dresden. Die lange Zeit des Wartens für die hiesigen Basketball-Fans nähert sich dem Ende: Am Sonnabend (18 Uhr) starten die Dresden Titans in die neue Saison der 2. Bundesliga Pro B. Gegen einen Aufsteiger, die Arvator College Wizards aus Karlsruhe, wollen die Jungs vor maximal 990 zugelassenen Anhängern in der Margon-Arena die ersten Punkte einfahren. Titans-Trainer Fabian Strauß hofft, dass sich seine gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig veränderte Mannschaft dabei besser präsentiert als bei der mit 67:80 verlorenen Generalprobe vor einer Woche in Bernau: „Das war ein Schuss vor den Bug. In Sachen Präsenz in den ersten Minuten dürfen wir uns von einer jungen Mannschaft nicht so vorführen lassen.“