Dresden Titans reisen zu den Iserlohn Kangaroos

Dresden. In den vergangenen Wochen gab es für die Dresden Titans bei zwei aufeinanderfolgenden Heimsiegen stets Grund zum Jubeln. Erst wurden die BSW Sixers im Ost-Derby mit 101:97 nach dreifacher Verlängerung nach Hause geschickt. Dann konnte sich die Truppe von Coach Fabian Strauß souverän mit 95:80 gegen Bochum durchsetzen. An diesem Sonnabend müssen Dresdens Korbjäger in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B aber wieder auswärts ran. Bei den Iserlohn Kangaroos wollen die Titans endlich ihre Auswärtsschwäche ablegen.

Die „Kängurus“ liegen mit nur fünf Siegen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Die mit einem Durchschnittsalter von 25,3 Jahren erfahrenste Truppe der Pro-B-Nordstaffel musste in einer bislang durchwachsenen Saison einige harte Niederlagen einstecken (zuletzt 60:79 in Itzehoe). Dennoch weisen die von Milos Stankovic gecoachten Iserlohner auf vielen Positionen ein hohes Maß an Qualität auf. Die beiden Deutschamerikaner Chris Frazier und Elijah Allen führen die Mannschaft im Scoring mit insgesamt 28,3 Punkten im Schnitt an. Auch der kroatische Center Jozo Brkic ist mit seiner Erfahrung und Physis immer noch extrem wertvoll für das Team.

Am Samstagabend wird Brkic indes alle Hände voll zu tun haben. Denn mit Titans-Center Georg Voigtmann gastiert einer der besten Pivoten der Nordstaffel im Sauerland. Mit 15,4 Zählern und elf Rebounds legt der gebürtige Eisenacher allabendlich ein „Double Double“ auf. Auch Lennard Larysz’ Formkurve zeigte im letzten Sieg Dresdens stark nach oben. Mit sechs getroffenen Dreiern feierte der Spielmacher ein neues ProB-„Career-High“ von außen. Nicht so gut von der Dreierlinie lief es dagegen für den sonst sehr zuverlässigen Schützen Eric Palm. Er traf gegen Bochum keinen seiner sieben Versuche von „Downtown“. Palm zog entsprechend Konsequenzen und rasierte nach langer Zeit seinen Bart ab. Ob dieser Aberglaube gegen Iserlohn für eine bessere Quote reicht, bleibt abzuwarten. Konrad Slavik