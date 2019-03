Dresden Titans schaffen den Klassenerhalt

Wolfenbüttel/Dresden. In den Play-downs der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans den noch fehlenden Sieg zum Klassenerhalt geholt und die drohende Abstiegsgefahr gebannt. Bei den Herzögen Wolfenbüttel setzten sich die Spieler von Trainer Markus Röwenstrunk nach großem Kampf mit 80:74 durch und sind nun in den restlichen zwei Spielen nicht mehr einzuholen, denn sie haben drei Siege Vorsprung auf die hinter ihnen platzierten Herzöge.

Knappe Pausenführung

In Niedersachsen blieben die in dieser Saison auswärtsschwachen Titans immer an den Gastgebern dran, zur Halbzeitpause führten die nur 49:45. Nach dem dritten Viertel hieß es 60:60, ehe sich die Sachsen im Schlussabschnitt noch einmal steigern und den Sieg einfahren konnten. Endlich fielen die Dreier mal wieder in den gegnerischen Korb: Mit 46 Prozent war die Wurfquote ordentlich. Dort holten die Dresdner die entscheidenden Zähler. Mann des Tages war Kapitän Janek Schmidkunz, der sechs von neun Dreierversuchen verwandelte und insgesamt bärenstarke 27 Punkte erzielte. Auch Luka Kamber mit 17 Zählern erwischte einen guten Tag. Zweistellig punktete einmal mehr auch Julian Scott.