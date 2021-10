Dresden Titans setzen sich an die Tabellenspitze

Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans am 3. Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft um Kapitän Georg Voigtmann lieferte am Samstagabend beim FC Bayern München II wieder eine starke Leistung ab und gewann im Audi Dome hoch mit 108:83. Es war bereits der dritte Sieg der “Titanen”, der zweite auf fremdem Parkett. Anzeige

Starke Mannschaftsleistung

Die Gastgeber starteten dabei eigentlich besser, sie führten im ersten Viertel von Beginn an und blieben bis zum Ende des ersten Abschnitts vorn. Dresden hielt maßgeblich dank drei Dreiern von Neuzugang Tanner Graham den Anschluss, so hieß es zum Viertelende nur 29:28 für München. Doch im zweiten Viertel kamen die Gäste besser ins Spiel, sie überholten die Bayern und gingen mit einem 59:53-Vorsprung in die Pause.

Das dritte Viertel entschied die Partie, denn da zogen die Sachsen weg. Mit 28:14 ging dieser Abschnitt klar an die Titans. Neuzugang Grant Teichmann verbuchte allein in diesem Viertel fünf erfolgreiche Dreier, verwarf nur einen Versuch. Der US-Amerikaner war in diesem Spiel mit 22 Punkten wieder punktbester Dresdner. Doch auch Graham spielte sehr stark, schaffte 20 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Vorlagen. Center Voigtmann wusste mit 18 Zählern voll zu überzeugen.